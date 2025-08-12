Новосибирцев предупредили об угрозе гаджетов для мозга детей

Активное использование гаджетов в детском возрасте может привести к серьезным нарушениям в развитии. Как поясняет заведующая детским неврологическим отделением Новосибирской областной больницы Наталья Ганина, до 15 лет происходит формирование нервной системы, когда закладываются основы мышления, эмоционального интеллекта и социальных навыков. Если в этот важнейший период ребенок вместо живого общения со сверстниками проводит время со смартфоном, это неизбежно скажется на его развитии.
Особую опасность представляет влияние цифровых устройств на пространственное мышление. Плоский экран не дает ребенку полноценного представления о трехмерном мире, что приводит к формированию упрощенной, «плоской» модели мышления. В результате дети, выросшие в постоянном контакте с гаджетами, часто испытывают трудности с восприятием реального пространства и построением логических связей.
Специалисты настоятельно рекомендуют родителям пересмотреть подход к воспитанию. Вместо того чтобы давать ребенку смартфон, лучше предложить ему совместные прогулки, занятия музыкой или спортом. Чтение вслух сказок и стихов, живое общение и творческие занятия — вот что действительно помогает развивать интеллект, эмоциональную сферу и социальные навыки.
