Новосибирцев предупредили об угрозе гаджетов для мозга детей

Активное использование гаджетов в детском возрасте может привести к серьезным нарушениям в развитии. Как поясняет заведующая детским неврологическим отделением Новосибирской областной больницы Наталья Ганина, до 15 лет происходит формирование нервной системы, когда закладываются основы мышления, эмоционального интеллекта и социальных навыков. Если в этот важнейший период ребенок вместо живого общения со сверстниками проводит время со смартфоном, это неизбежно скажется на его развитии.