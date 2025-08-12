Корабли и вертолёты ВМС Казахстана провели совместные учения

В Мангистауской области прошло плановое оперативно-тактическое учение Военно-морских сил Вооруженных Сил Республики Казахстан с привлечением армейской авиации.
Целью учения стала проверка уровня подготовки органов управления и командного состава всех степеней, а также отработка практических действий по организации и ведению боевых операций в морской акватории.
В ходе мероприятия личный состав отработал ряд учебно-боевых эпизодов: проведение разведывательного поиска мин, охрану и оборону объектов морской экономической деятельности, отражение атак средств воздушного нападения условного противника, а также действия по поиску и спасанию аварийного корабля.
Особое внимание было уделено эпизоду нанесения совместных ударов по корабельной группировке условного противника. Для этого были задействованы боевые корабли и армейская авиация, включая вертолёты Ми-8 и Ми-35.
Военно-морские силы были подняты по тревоге, что позволило в полном объеме проверить уровень боевой готовности подразделений в условиях, приближенных к реальной обстановке.
«В рамках учения совершенствовались практические навыки командования, офицеров и должностных лиц в управлении подразделениями» Заместитель главнокомандующего — начальник управления боевой подготовки Управления главнокомандующего ВМС ВС РК капитан 1 ранга Данияр Хайрушев.
По итогам учения достигнуты поставленные цели по повышению уровня оперативной и тактической подготовки личного состава, взаимодействия между подразделениями, а также способности эффективно выполнять задачи по обеспечению безопасности в казахстанском секторе Каспийского моря.