Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Корабли и вертолёты ВМС Казахстана провели совместные учения

В Актау завершилось оперативно-тактическое учение Военно-морских сил Казахстана, передает DKNews.kz.

Источник: gov

В Мангистауской области прошло плановое оперативно-тактическое учение Военно-морских сил Вооруженных Сил Республики Казахстан с привлечением армейской авиации.

Целью учения стала проверка уровня подготовки органов управления и командного состава всех степеней, а также отработка практических действий по организации и ведению боевых операций в морской акватории.

В ходе мероприятия личный состав отработал ряд учебно-боевых эпизодов: проведение разведывательного поиска мин, охрану и оборону объектов морской экономической деятельности, отражение атак средств воздушного нападения условного противника, а также действия по поиску и спасанию аварийного корабля.

Особое внимание было уделено эпизоду нанесения совместных ударов по корабельной группировке условного противника. Для этого были задействованы боевые корабли и армейская авиация, включая вертолёты Ми-8 и Ми-35.

Военно-морские силы были подняты по тревоге, что позволило в полном объеме проверить уровень боевой готовности подразделений в условиях, приближенных к реальной обстановке.

«В рамках учения совершенствовались практические навыки командования, офицеров и должностных лиц в управлении подразделениями» Заместитель главнокомандующего — начальник управления боевой подготовки Управления главнокомандующего ВМС ВС РК капитан 1 ранга Данияр Хайрушев.

По итогам учения достигнуты поставленные цели по повышению уровня оперативной и тактической подготовки личного состава, взаимодействия между подразделениями, а также способности эффективно выполнять задачи по обеспечению безопасности в казахстанском секторе Каспийского моря.