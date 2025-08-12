Ричмонд
Военные корабли России и Китая зашли в порт Петропавловск-Камчатский

Суда ВМФ РФ и ВМС НОАК проводят совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Источник: Аргументы и факты

Корабли ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая зашли в порт в Петропавловске-Камчатском в рамках совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщили в Тихоокеанском флоте.

Суда сделали остановку, чтобы пополнить запасы. Так, в Авачинской бухте встали российский большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и китайские эскадренный миноносец «Шаосин» и корабль комплексного снабжения «Цяньдаоху».

Отряд российских и китайских военных кораблей приступил к патрулированию в АТР в минувший четверг, 7 августа. Среди главных целей операции — укрепление сотрудничества между флотами двух стран, обеспечение безопасности в регионе, проведение морского мониторинга, охрана объектов, задействованных в морской экономической деятельности РФ и Китая.