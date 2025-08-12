В четырех школах Волжского завоют сирены

В период с 12 по 14 августа МКУ «ЕДДС» совместно с ООО «Link» будут проводить плановые технические работы по проверке системы оповещения на территории общеобразовательных учреждений города.
Сирены включат в школе № 6 на ул. Нариманова, 27, в школе № 31 на ул. 40 лет Победы, 79, в первом корпусе школы № 15 на ул. Калинин, 2 и в школе № 20 на ул. Пушкина, 44.
Параллельно со звуковыми сиренами будет транслироваться речевое сообщение: «Внимание! Проводится проверка системы оповещения».
Жителей Волжского просят не волноваться — сигналы будут учебными.