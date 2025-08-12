Ричмонд
Роспотребнадзор предупреждает об опасности ботулизма в домашних консервах

С началом сезона заготовок специалисты краевого Роспотребнадзора напомнили жителям региона о смертельной опасности, которая может скрываться в домашних солениях и консервах.

С началом сезона заготовок специалисты краевого Роспотребнадзора напомнили жителям региона о смертельной опасности, которая может скрываться в домашних солениях и консервах. Речь идёт о ботулизме — тяжёлом заболевании, вызываемом токсином бактерии Clostridium botulinum.

Чем опасен ботулизм?

Заболевание поражает нервную систему, вызывая:

нарушение зрения (двоение в глазах, «туман»);

проблемы с глотанием и речью;

мышечную слабость;

в тяжёлых случаях — паралич дыхательных мышц.

Коварство ботулотоксина в том, что он не изменяет вкус, цвет или запах продуктов. Герметично закрытая банка может выглядеть абсолютно нормальной, но при этом быть смертельно опасной.

Где таится угроза?

Наибольший риск представляют:

грибные и овощные консервы;

домашние мясные и рыбные заготовки;

копчёная и вяленая рыба;

продукты, приготовленные с нарушением технологии.

Как защитить себя?

Специалисты рекомендуют:

Покупать консервы только в проверенных магазинах;

При домашнем консервировании:

использовать исключительно свежие продукты;

строго соблюдать рецептуру (не уменьшать количество соли, уксуса);

обеспечить достаточное время тепловой обработки;

хранить заготовки в прохладном месте.

Перед употреблением «опасных» консервов (особенно грибов) кипятить их 15−20 минут.

При первых симптомах недомогания после употребления консервов необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, сохранив остатки продукта для лабораторного исследования.

Ранее рассказывали, что в Красноярске остановили продажу опасных БАДов на маркетплейсе.