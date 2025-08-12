Роспотребнадзор предупреждает об опасности ботулизма в домашних консервах

С началом сезона заготовок специалисты краевого Роспотребнадзора напомнили жителям региона о смертельной опасности, которая может скрываться в домашних солениях и консервах. Речь идёт о ботулизме — тяжёлом заболевании, вызываемом токсином бактерии Clostridium botulinum.
Чем опасен ботулизм?
Заболевание поражает нервную систему, вызывая:
нарушение зрения (двоение в глазах, «туман»);
проблемы с глотанием и речью;
мышечную слабость;
в тяжёлых случаях — паралич дыхательных мышц.
Коварство ботулотоксина в том, что он не изменяет вкус, цвет или запах продуктов. Герметично закрытая банка может выглядеть абсолютно нормальной, но при этом быть смертельно опасной.
Где таится угроза?
Наибольший риск представляют:
грибные и овощные консервы;
домашние мясные и рыбные заготовки;
копчёная и вяленая рыба;
продукты, приготовленные с нарушением технологии.
Как защитить себя?
Специалисты рекомендуют:
Покупать консервы только в проверенных магазинах;
При домашнем консервировании:
использовать исключительно свежие продукты;
строго соблюдать рецептуру (не уменьшать количество соли, уксуса);
обеспечить достаточное время тепловой обработки;
хранить заготовки в прохладном месте.
Перед употреблением «опасных» консервов (особенно грибов) кипятить их 15−20 минут.
При первых симптомах недомогания после употребления консервов необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, сохранив остатки продукта для лабораторного исследования.
Ранее рассказывали, что в Красноярске остановили продажу опасных БАДов на маркетплейсе.