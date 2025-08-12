Ричмонд
В Башкирии в ближайшие три дня ожидают грозы и дожди

Синоптики передали прогноз погоды на 12, 13 и 14 августа.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в ближайшие три дня пообещали грозы и дожди. Прогноз погоды на 12, 13 и 14 августа передали в Башгидрометцентре.

Во вторник, 12 августа, ожидают дождливую погоду и грозы. Температура воздуха днем составит +18, +23°.

В середине недели, 13 августа, также пройдут дожди и грозы, ветер пообещали северный. Температура воздуха ночью +9, +14°, днем +17, +22°.

14 августа погодные условия будут похожи на предыдущий день — ветер, дожди и грозы. Температура воздуха ночью +9, +14°, днем +17,+22°.

