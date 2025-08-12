Белорусский юрист сказала, может ли водитель лишиться прав за безалкогольное пиво

Житель Орши, написавший в редакцию издания, сообщил, что часто выезжает на шашлыки и берет с собой безалкогольное пиво. Мужчина обратил внимание, что в его составе есть минимальный процент алкоголя. В связи с этим он интересуется: можно ли за безалкогольное пиво лишиться прав.