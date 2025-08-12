Белорусский юрист сказала, может ли водитель лишиться прав за безалкогольное пиво

Белорусский юрист Виктория Можейко сказала, можно ли лишиться прав из-за безалкогольного пива, пишет издание aif.by.
Житель Орши, написавший в редакцию издания, сообщил, что часто выезжает на шашлыки и берет с собой безалкогольное пиво. Мужчина обратил внимание, что в его составе есть минимальный процент алкоголя. В связи с этим он интересуется: можно ли за безалкогольное пиво лишиться прав.
Юрист обратил внимание, что находиться за рулем можно в том случае, если не был превышен допустимый порог алкоголя в организме, который составляет до 0,3 промилле, или 0,16 мг/л в выдыхаемом воздухе. Специалист добавил, что безалкогольное пиво содержит 0,5% этанола.
— Одна пол-литровая банка даст примерно 0,04 промилле, что недостаточно для опьянения или превышения допустимых норм. То есть прав вас не лишат, — отметила юрист.
Вместе с тем по мере увеличения дозы алкотестер может показать превышение. Виктория Можейко добавила, что рассчитать универсальную дозу невозможно, так как все индивидуально.
