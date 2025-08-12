Самарцев призвали фиксировать нарушения ПДД со стороны самокатчиков

В последнее время в российских городах, включая Самару, заметно выросло число пользователей самокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), что сопровождается ростом нарушений правил дорожного движения.
Участились случаи, когда водители ездят на самокатах без шлемов, вдвоём, под воздействием алкоголя или оставляют транспорт прямо на тротуарах, перекрывая пешеходные зоны и мешая проезду автомобилей.
Особенно остро эта проблема стоит в центральных районах и вблизи парков, где брошенные самокаты превращаются в настоящие препятствия.
Чтобы упростить процесс контроля и повысить ответственность пользователей, в России запущен единый чат-бот для жалоб на нарушителей — @Samokat_ru_bot.
Его разработала Ассоциация операторов микромобильности, и теперь он доступен во всех регионах страны.
К системе подключены все крупные кикшеринговые компании. Об этом сообщил портал SOVAINFO.RU.
Через бота можно сообщить о различных нарушениях: езде двух человек на одном самокате, парковке в запрещённых зонах, повреждённом транспорте, управлении СИМ лицом младше 18 лет, а также о случаях, когда водитель не спешился при переходе дороги или попал в ДТП.
Каждое обращение автоматически направляется оператору, который в дальнейшем может заблокировать аккаунт нарушителя, приостановить доступ к услугам или применить штрафные санкции.
Кроме того, жалобы можно подавать и через официальные боты самих кикшеринговых платформ.
Эксперты отмечают, что подобные инициативы способствуют формированию культуры ответственного использования микромобильности и помогают сделать городскую среду безопаснее для всех участников движения.
