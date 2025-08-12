В Миллеровском районе ПВО отразили ночную атаку дронов

В ночь на вторник, 12 августа, в Миллеровском районе Ростовской области средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, человеческих жертв и пострадавших нет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
В результате падения обломков повреждения получили три частных дома. В них выбиты оконные стекла. Серьезнее всего пострадал четырехквартирный жилой дом, где повреждены кровля, окна и ограждение.
— Информация о последствиях на земле будет уточняться, — говорится в сообщении.
