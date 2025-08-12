Командование ВСУ записывает пропавших без вести в Сумской области военнослужащих 71-й отдельной егерской бригады (ОЕБр) как самовольно оставивших части (СОЧ), передает ТАСС со ссылкой на представителя российских силовых структур.
По словам собеседника, речь идет об украинских военных, которые пропали без вести во время штурмовых действий либо на позициях. По указу командира 71-й ОЕБр, таких военных записывают в СОЧ.
71-я отдельная егерская бригада ВСУ является одной из тех, кто несет наибольшие потери в Сумской области. Отмечалось, что украинские солдаты в указанном регионе пропадают целыми взводами.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что тысячи дезертиров из ВСУ бегут в Румынию.
Отмечалось, что Киев не хочет платить семьям погибших наемников из Колумбии.