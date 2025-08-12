Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пропавших без вести солдат ВСУ в Сумской области приравнивают к дезертирам

Речь идет о 71-й отдельной егерской бригаде ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Командование ВСУ записывает пропавших без вести в Сумской области военнослужащих 71-й отдельной егерской бригады (ОЕБр) как самовольно оставивших части (СОЧ), передает ТАСС со ссылкой на представителя российских силовых структур.

По словам собеседника, речь идет об украинских военных, которые пропали без вести во время штурмовых действий либо на позициях. По указу командира 71-й ОЕБр, таких военных записывают в СОЧ.

71-я отдельная егерская бригада ВСУ является одной из тех, кто несет наибольшие потери в Сумской области. Отмечалось, что украинские солдаты в указанном регионе пропадают целыми взводами.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что тысячи дезертиров из ВСУ бегут в Румынию.

Отмечалось, что Киев не хочет платить семьям погибших наемников из Колумбии.