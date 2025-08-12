Актриса Светлана Пермякова похвасталась фигурой в купальнике после похудения

По её словам, процесс снижения веса проходит в удобном для неё темпе и по собственной системе. Пермякова отметила, что изменилась не только внешне, но и внутренне — появились новые привычки, изменилось отношение к себе. Сейчас при росте 164 сантиметра актриса весит 78 килограммов и планирует сбросить ещё около пяти килограммов.
А ранее стало известно, что юмористка Елена Степаненко возвращается к работе и в августе приступит к съёмкам телепередач, которые выйдут этой осенью. До этого ходили слухи, что она уехала в Соединённые Штаты, где живёт старшая дочь её бывшего мужа Евгения Петросяна. Однако в действительности ситуация выглядела иначе. Степаненко решила сделать паузу в карьере, посвятив время отдыху, путешествиям и встречам с друзьями.