Актриса Светлана Пермякова похвасталась фигурой в купальнике после похудения

А ранее стало известно, что юмористка Елена Степаненко возвращается к работе и в августе приступит к съёмкам телепередач, которые выйдут этой осенью. До этого ходили слухи, что она уехала в Соединённые Штаты, где живёт старшая дочь её бывшего мужа Евгения Петросяна. Однако в действительности ситуация выглядела иначе. Степаненко решила сделать паузу в карьере, посвятив время отдыху, путешествиям и встречам с друзьями.