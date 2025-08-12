БЖД сказала про задержку поезда Санкт-Петербург — Гомель из-за неисправности. Подробности обнародовали в пресс-службе Белорусской железной дороги.
Согласно данным, 12 августа, во вторник, поезд № 83 Санкт-Петербург — Гомель, который выехал 11 августа в 16.10, следует с задержкой примерно в 1 час 20 минут. В БЖД отметили, что причина состоит в неисправности локомотива.
В пресс-службе обратили внимание, что принимаются оперативные меры, касающиеся сокращения времени опоздания состава. И добавили, что более подробную информацию белорусы могут получить по телефону 105.
