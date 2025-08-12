Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

БЖД сказала про задержку поезда Санкт-Петербург — Гомель из-за неисправности

БЖД: поезд Санкт-Петербург — Гомель следует с задержкой в 1 час 20 минут.

Источник: Комсомольская правда

БЖД сказала про задержку поезда Санкт-Петербург — Гомель из-за неисправности. Подробности обнародовали в пресс-службе Белорусской железной дороги.

Согласно данным, 12 августа, во вторник, поезд № 83 Санкт-Петербург — Гомель, который выехал 11 августа в 16.10, следует с задержкой примерно в 1 час 20 минут. В БЖД отметили, что причина состоит в неисправности локомотива.

В пресс-службе обратили внимание, что принимаются оперативные меры, касающиеся сокращения времени опоздания состава. И добавили, что более подробную информацию белорусы могут получить по телефону 105.

Тем временем яхта с тремя людьми перевернулась на Браславских озерах.

Ранее друг сказал, как живет выходец из Беларуси Юрий Антонов после падения с лестницы: «Посетовал, что построил дом с такими крутыми лестницами».

Кстати, белорусский юрист сказала, может ли водитель лишиться прав за безалкогольное пиво.