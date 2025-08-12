Мама Тимати перерезала пуповину своей внучке во время родов Ивановой

Мама Тимати Симона Юнусова присутствовала на родах супруги артиста Валентины Ивановой, которые прошли 2 августа. На свет появилась девочка, которую родители назвали Эмма. Перерезание пуповины доверили бабушке девочки — маме Юнусова. О радостном событии семья решила рассказать только сейчас. По словам Юнусовой, она испытала невероятные эмоции от появления третьего внука, отметив, что у Алисы и Ратмира теперь есть младшая сестра.