Мама Тимати перерезала пуповину своей внучке во время родов Ивановой

Мама Тимати Симона Юнусова присутствовала на родах супруги артиста Валентины Ивановой, которые прошли 2 августа. На свет появилась девочка, которую родители назвали Эмма. Перерезание пуповины доверили бабушке девочки — маме Юнусова. О радостном событии семья решила рассказать только сейчас. По словам Юнусовой, она испытала невероятные эмоции от появления третьего внука, отметив, что у Алисы и Ратмира теперь есть младшая сестра.

Симона поблагодарила медикам роддома «Аист и капуста», подчеркнув, что команда специалистов создала максимально комфортные условия и обеспечила спокойное течение родов. По ее словам, обстановка в клинике была теплой и заботливой, а сами роды — одними из самых мягких и спокойных, что ей приходилось видеть.

Отдельно Юнусова выразила восхищение Валентиной Ивановой, отметив ее мудрость, выдержку и готовность стать замечательной матерью. Она пожелала малышке здоровья и счастливого жизненного пути, а также призвала женщин не откладывать рождение детей, подчеркнув, что современные медики создают все условия для комфортного и безопасного процесса.

— P.S. А всем женщинам я желаю испытать это безусловное, всепоглощающее чувство любви, когда ты впервые держишь в руках долгожданное чудо и слезы счастья невозможно сдержать, — заявила Симона, которая показала, что лично перерезала пуповину малышке.

