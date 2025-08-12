Ричмонд
Власти Батайска создают новую должность в школах с сентября

Батайск стал первым крупным городом Ростовской области, где с сентября 2025 года во всех образовательных учреждениях появится должность заместителя директора по безопасности.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщил глава муниципалитета Валентин Кукин в своем Telegram-канале.

«Батайск стал первым крупным городом в регионе, который утвердил данную должность. В школах города местные власти уже провели проверки совместно с ОМВД и Росгвардией, подготовили планы эвакуации», пояснили РБК Ростов в региональном минобре.

В других муниципальных образованиях области и Ростове-на-Дону на школьных линейках в сентябре будут работать сотрудники охраны и дружинники. Власти также скорректировали формат мероприятий: сократили количество участников, установили временные ограничения, усилили контроль.

«В ближайшее время повсеместное введение такой должности в регионе не планируется», — отметили в ведомстве.