Уровень преступности снизился в Казахстане в 2025 году

«Генеральный прокурор Берик Асылов рассказал о работе органов прокуратуры в текущем году. Прокурорами продолжены мероприятия по укреплению законности, продвижению идеологии “Закон и Порядок” и формированию законопослушного поведения в обществе. Координационными мерами оперативно решались задачи по улучшению криминогенной ситуации. Уровень уголовных правонарушений снижен (с 82 573 до 76 512)», — говорится в сообщении.