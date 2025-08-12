Ричмонд
Уровень преступности снизился в Казахстане в 2025 году

Астана. 12 августа. КазТАГ — В Казахстане в 2025 году уровень уголовных правонарушений снизился с 82 573 до 76 512 случаев, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.

Источник: pixabay.com

«Генеральный прокурор Берик Асылов рассказал о работе органов прокуратуры в текущем году. Прокурорами продолжены мероприятия по укреплению законности, продвижению идеологии “Закон и Порядок” и формированию законопослушного поведения в обществе. Координационными мерами оперативно решались задачи по улучшению криминогенной ситуации. Уровень уголовных правонарушений снижен (с 82 573 до 76 512)», — говорится в сообщении.

Правопорядок улучшен в общественных местах (с 23 121 до 21 269) и на улицах (с 11 035 до 10 272).

Для борьбы с интернет-мошенничеством и наркопреступностью прокуратура совместно с другими ведомствами проводит масштабные и системные мероприятия.

«К примеру, в рамках противодействия мошенничеству разоблачена 61 кибергруппа, привлечено к уголовной ответственности 217 “дропперов”, — отметили в генпрокуратуре.

Кроме того, арестовано и заблокировано 88 тыс. счетов онлайн-наркомагазинов.

Удалось предотвратить необоснованное привлечение к уголовной ответственности 2 47 человек. Количество случаев пыток снизилось в три раза — на 67% (с 152 до 50). Условия содержания улучшены для 81 осужденного.

Более 12 тыс. незаконных решений следственных органов были отменены.

Также по поручению президента начата трансформация комитета по правовой статистике и специальным учетам. Главная задача — обеспечить раннее выявление и предотвращение рисков в сфере общественной безопасности.

В рамках этой работы в пилотном режиме создан центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности с применением проектного управления и привлечением национальных экспертов.

Для противодействия правонарушениям активно внедряются IT-решения. В частности, на единой платформе органов прокуратуры ИАС «Цифровой надзор» интегрированы базы данных госорганов и ЦОНов, подключено 3 тыс. уличных камер, применяются беспилотники.

Система уже показала результативность в розыске — количество разыскиваемых лиц сократилось. Также начато ее использование для пробационного контроля.