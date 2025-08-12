Омичи смогут прямым рейсом из Омска улететь в Египет

Омичи смогут прямым рейсом из Омска улететь на египетский курорт в Шарм-эль-Шейх. Рейсы туда запускает египетская чартерная авиакомпания Sky Vision Airlines. О новом направлении авиасообщения сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Как говорится в сообщении, авиакомпания будет действовать по заказу туроператоров. Кроме Омска, подобные рейсы она также будет осуществлять из Екатеринбурга, Казани, Перми, Тюмени, Уфы, Питера и Москвы. Полетная программа в Египет расширена на фоне высокого спроса у туристов.
«Египет — на втором месте по объему продаж на летний период и безусловный фаворит зимнего сезона. На фоне высокого спроса на направлении Coral Travel расширяет полётную программу в Египет», — приводит сайт Ассоциации туроператоров России слова руководителя службы по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марины Макарковой.
Рейсы в Шарм-эль-Шейх из Омска будут осуществляться с периодичностью раз в 11 дней. Начнутся полеты с 3 сентября, срок окончания программы — 25 мая 2026 года.