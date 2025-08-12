Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичи смогут прямым рейсом из Омска улететь в Египет

Рейсы до Шарм-эль-Шейха будет осуществлять египетская чартерная авиакомпания.

Источник: Комсомольская правда

Омичи смогут прямым рейсом из Омска улететь на египетский курорт в Шарм-эль-Шейх. Рейсы туда запускает египетская чартерная авиакомпания Sky Vision Airlines. О новом направлении авиасообщения сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Как говорится в сообщении, авиакомпания будет действовать по заказу туроператоров. Кроме Омска, подобные рейсы она также будет осуществлять из Екатеринбурга, Казани, Перми, Тюмени, Уфы, Питера и Москвы. Полетная программа в Египет расширена на фоне высокого спроса у туристов.

«Египет — на втором месте по объему продаж на летний период и безусловный фаворит зимнего сезона. На фоне высокого спроса на направлении Coral Travel расширяет полётную программу в Египет», — приводит сайт Ассоциации туроператоров России слова руководителя службы по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марины Макарковой.

Рейсы в Шарм-эль-Шейх из Омска будут осуществляться с периодичностью раз в 11 дней. Начнутся полеты с 3 сентября, срок окончания программы — 25 мая 2026 года.