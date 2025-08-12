В Новосибирской области в полтора раза сократилось число праворульных автомобилей

Рынок автомобилей в Новосибирске претерпевает заметные изменения — некогда популярные праворульные «японцы» постепенно уходят в прошлое. Если раньше каждый третий автомобиль на вторичном рынке региона был с правым рулем, то сейчас такие модели встречаются лишь в каждом пятом объявлении.
Основной удар по рынку праворульных машин нанесли санкционные ограничения, резко сократившие поставки бюджетных японских авто. Ситуацию усугубило повышение утилизационного сбора, сделавшее такие автомобили менее доступными для новосибирских автолюбителей.
Согласно данным аналитиков, за последние 10 лет предложение праворульных машин в Новосибирской области сократилось в полтора раза. Тем не менее, определенный спрос сохраняется — в 2024 году жители города чаще всего интересовались компактными моделями Honda Fit, Toyota Corolla Fielder, Nissan Note, Toyota Vitz и минивэном Honda Freed.
Эксперты отмечают, что особенно заметно снижение доли праворульных машин именно в сибирских регионах по сравнению с Дальним Востоком, где традиционно был выше спрос на японские автомобили.
Ранее BFM-Новосибирск писал, что цены на японские авто догнали стоимость квартир в Новосибирске.