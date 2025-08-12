В Новосибирской области в полтора раза сократилось число праворульных автомобилей

Рынок автомобилей в Новосибирске претерпевает заметные изменения — некогда популярные праворульные «японцы» постепенно уходят в прошлое. Если раньше каждый третий автомобиль на вторичном рынке региона был с правым рулем, то сейчас такие модели встречаются лишь в каждом пятом объявлении.