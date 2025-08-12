Исполнители теракта в Крокусе получили оружие за день до совершения преступления

Отмечается, что днем 21 марта 2024 года Шахромжон Гадоев* прибыл в лесной массив в 15 километрах от МКАД по Дмитровскому шоссе. Там его уже ждали исполнители теракта Шамсидин Фаридуни* и Далерджон Мирзоев*, и передал им три автомата Калашникова, пистолет Макарова и боеприпасы, которые они затем перевезли в квартиру в Красногорске.