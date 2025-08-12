Исполнители теракта в Крокусе получили оружие за день до совершения преступления

Исполнители теракта в подмосковном «Крокус сити холл» получили оружие за день до преступления. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает РИА Новости.
Отмечается, что днем 21 марта 2024 года Шахромжон Гадоев* прибыл в лесной массив в 15 километрах от МКАД по Дмитровскому шоссе. Там его уже ждали исполнители теракта Шамсидин Фаридуни* и Далерджон Мирзоев*, и передал им три автомата Калашникова, пистолет Макарова и боеприпасы, которые они затем перевезли в квартиру в Красногорске.
Ранее сообщалось, что исполнителей теракта в «Крокус сити холле» удалось поймать благодаря оперативному просмотру записи с камер видеонаблюдения во время пожара. Сотрудники полиции слаженно отработали и получили доступ к материалам пока огонь не охватил помещение.
Кроме того, исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» на допросах заявили, что организатором преступления выступила Украина. В эту же страну преступники планировали бежать после совершения массового убийства.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.