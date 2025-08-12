В Самаре за нарушения на маршруте № 480 оштрафовали перевозчика на 149 тыс. руб

В Самаре сменили перевозчика на маршрут № 480, соединяющий железнодорожный вокзал с микрорайоном Кошелев Парк, — один из самых проблемных и востребованных в городе.
Решение последовало после выявления серьёзных нарушений со стороны предыдущего оператора — ООО «Автомикс», сообщает 63.ру.
Как установила прокуратура Самарской области, компания грубо нарушала расписание: вместо положенных 52 автобусов в один из пиковых дней на линию вышло всего 14.
Это приводило к многочасовым ожиданиям, переполненным салонам и массе жалоб от пассажиров. Кроме того, выявлены нарушения в организации предрейсового контроля: не проверялось техническое состояние транспорта, не проводились медосмотры водителей, а также игнорировались нормы их рабочего времени и отдыха.
По итогам проверки виновные лица привлечены к административной ответственности, общий размер штрафов составил 149 тысяч рублей.
После этого Минтранс региона объявил аукцион и выбрал нового перевозчика — ООО «Ирбис», который теперь отвечает за стабильность и качество перевозок на этом направлении.
Маршрут № 480 давно стал символом транспортного кризиса в городе.
В мае 2025 года ситуация достигла апогея: из-за постоянных сбоев и нехватки автобусов губернатор региона получил сотни обращений от недовольных горожан. Возник даже вопрос о возможной отставке министра транспорта.
В поисках решения чиновники предложили радикальную меру — сократить маршрут на 10 километров, ограничив его Юнгородком.
По задумке, это должно было ускорить оборот автобусов и сократить интервалы движения.
Однако предложение вызвало бурную критику: жители Кошелев Парка и других отдалённых районов посчитали это отказом от их транспортных нужд.
В итоге, спустя несколько дней после анонса, план был свёрнут — маршрут остался прежним.
Теперь все надежды связаны с новым перевозчиком.
Горожане ждут не просто смены логотипа на автобусах, а реального улучшения сервиса — стабильных рейсов, комфортного транспорта и уважения к пассажирам.
