В Самаре за нарушения на маршруте № 480 оштрафовали перевозчика на 149 тыс. руб

Это приводило к многочасовым ожиданиям, переполненным салонам и массе жалоб от пассажиров. Кроме того, выявлены нарушения в организации предрейсового контроля: не проверялось техническое состояние транспорта, не проводились медосмотры водителей, а также игнорировались нормы их рабочего времени и отдыха.