В Омске водитель протаранил ночью овощной киоск

«Время где-то 3 ночи. Перекресток 10 лет Октября и Куйбышева. Водитель пытался уехать от погони. И вот он летит на скорости 70−100км/ч. Пролетая на красный свет светофора, он пытается въехать в поворот на 90 градусов и залетает через бордюр и клумбу прямо в киоск с овощами», — говорится в посте.