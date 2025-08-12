В Омске водитель протаранил ночью овощной киоск

В ночь на с 11 на 12 августа в Омске случилось серьезное ДТП. Водитель, уходя от погони полицейских автомобилей, разнес овощной киоск на перекрестке 10 лет Октября и улицы Куйбышева. Об инциденте сообщил телеграм-канал «Новости Омска|Жесть».
«Время где-то 3 ночи. Перекресток 10 лет Октября и Куйбышева. Водитель пытался уехать от погони. И вот он летит на скорости 70−100км/ч. Пролетая на красный свет светофора, он пытается въехать в поворот на 90 градусов и залетает через бордюр и клумбу прямо в киоск с овощами», — говорится в посте.
Также свидетель происшествия сообщает, что затравленный полицией автомобиль едва не совершил серьезную аварию, чуть не врезавшись в выезжающий из-за поворота автомобиль. На опубликованном в посте видеокадрах видно, что автомобиль нарушителя заехал в овощной киоск, разрушив его практически полностью. Официального сообщения о происшествии от омской полиции на момент публикации новости не поступило.