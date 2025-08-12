В Челябинской области работу мясокостного завода остановили из-за нарушений

Речь идет о мясокостном заводе «Эккрид». Прокуратура региона побудила проверку и потребовала участия в ней специалистов управления Роспотребнадзора. Сотрудники этого ведомства в ходе инспекции нашли нарушения экологического законодательства.
«Магнитогорской природоохранной прокуратуры вскрыты грубые нарушения при хранении опасных биологических отходов, а концентрация сероводорода значительно превышала допустимые нормы», — уточнили в прокуратуре Челябинской области.
Накануне, 11 августа, возбудили два административных дела за нарушение ветеринарно-санитарных правил и эпидемиологического законодательства на руководителей завода. Им также внесли представление об устранении недочетов. Более того, по решению суда работа производства приостановлена на два месяца. В этот срок и должны были ликвидированы выявленные нарушения.