В Челябинской области работу мясокостного завода остановили из-за нарушений

Накануне, 11 августа, возбудили два административных дела за нарушение ветеринарно-санитарных правил и эпидемиологического законодательства на руководителей завода. Им также внесли представление об устранении недочетов. Более того, по решению суда работа производства приостановлена на два месяца. В этот срок и должны были ликвидированы выявленные нарушения.