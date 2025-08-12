Звезда кулинарных реалити-шоу и популярный блогер погибла в смертельном ДТП

Мексиканская телеведущая кулинарных программ, блогер Янин Кампос скончалась в возрасте 38 лет. Женщина попала в автомобильную аварию, после чего была доставлена в медицинское учреждение, но спасти ее жизнь не удалось. Информацию об этом публикует People.
Дорожно-транспортное происшествие с участием Кампос произошло 2 августа 2025 года в мексиканском городе Чиуауа. По предварительным данным, она не справилась с управлением и совершила столкновение с припаркованным транспортным средством.
В результате аварии Янин получила тяжелые телесные повреждения. Несмотря на своевременную госпитализацию, спустя двое суток пострадавшая умерла.
В настоящее время правоохранительные органы Мексики занимаются установлением обстоятельств инцидента. Дополнительные детали произошедшего не разглашаются.
