Звезда кулинарных реалити-шоу и популярный блогер погибла в смертельном ДТП

Мексиканская телеведущая кулинарных программ, блогер Янин Кампос скончалась в возрасте 38 лет. Женщина попала в автомобильную аварию, после чего была доставлена в медицинское учреждение, но спасти ее жизнь не удалось. Информацию об этом публикует People.