Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда кулинарных реалити-шоу и популярный блогер погибла в смертельном ДТП

Мексиканская телеведущая кулинарных программ, блогер Янин Кампос скончалась в возрасте 38 лет.

Мексиканская телеведущая кулинарных программ, блогер Янин Кампос скончалась в возрасте 38 лет. Женщина попала в автомобильную аварию, после чего была доставлена в медицинское учреждение, но спасти ее жизнь не удалось. Информацию об этом публикует People.

Дорожно-транспортное происшествие с участием Кампос произошло 2 августа 2025 года в мексиканском городе Чиуауа. По предварительным данным, она не справилась с управлением и совершила столкновение с припаркованным транспортным средством.

В результате аварии Янин получила тяжелые телесные повреждения. Несмотря на своевременную госпитализацию, спустя двое суток пострадавшая умерла.

В настоящее время правоохранительные органы Мексики занимаются установлением обстоятельств инцидента. Дополнительные детали произошедшего не разглашаются.

Читайте также: Ушел из жизни обладатель Золотой пальмовой ветви Рэй Брукс.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.