Если пенсия — в двух шагах. Какие льготы положены предпенсионерам

«Трудовые права предпенсионеров защищены особо, — говорит юрист. — Они могут пройти бесплатное переобучение — за этим надо обращаться в службу занятости. В случае потери работы им положено максимальное пособие по безработице сроком на два года. Если работу найти не удастся, имеете право выйти на пенсию на два года раньше. И ещё: предпенсионера не могут уводить из-за возраста — за нарушение этого правила для работодателя предусмотрена уголовная ответственность».