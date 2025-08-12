Если пенсия — в двух шагах. Какие льготы положены предпенсионерам

Мне в этом году исполняется 55 лет, и в соцзащите сказали, что я смогу получить статус предпенсионера и ряд льгот. Какие именно и как назначаются эти льготы? А. Прошина, Волжский.
Если говорить в целом, то женщины приобретают статус предпенсионера по достижении 55 лет, а мужчины — 60 лет. Для предпенсионеров действительно предусмотрен ряд льгот.
Налоги, работа и два дня отпуска.
«Вы освобождаетесь от имущественного налога за один объект каждого вида собственности, — объясняет юрист Андрей Котельников. — Вот эти виды: квартира (комната, часть квартиры); жилой дом (часть дома); творческая мастерская; хозпостройка до 50 кв. м; гараж (машино-место); шесть соток земли».
То есть если вы владеете двумя квартирами и участком земли, то на участок (не более указанного размера) и одну из квартир имеете право не платить налог. Для оформления льготы нужно подать заявление в налоговую инспекцию, документы там запросят сами.
Также предпенсионер имеет право на два оплачиваемых дня ежегодно для прохождения диспансеризации.
«Трудовые права предпенсионеров защищены особо, — говорит юрист. — Они могут пройти бесплатное переобучение — за этим надо обращаться в службу занятости. В случае потери работы им положено максимальное пособие по безработице сроком на два года. Если работу найти не удастся, имеете право выйти на пенсию на два года раньше. И ещё: предпенсионера не могут уводить из-за возраста — за нарушение этого правила для работодателя предусмотрена уголовная ответственность».
Наследство — обязательно.
Есть и такие льготы, которыми пользуются не так часто, но знать о них стоит.
"Согласно федеральному закону № 495, предпенсионеры имеют право на обязательную долю в наследстве, — объясняет заслуженный юрист РФ, к. ю. н. Владимир Кудрявцев. — Это значит, что даже если человек в завещании не упомянут, ему всё равно что-то полагается из наследственной массы.
Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведёт к уменьшению прав других наследников. А если незавещанной части недостаточно для обеспечения обязательной доли, её выделят из той части имущества, которая завещана.
Временем открытия наследства является момент смерти гражданина. Именно к этому дню предпенсионеру, претендующему на обязательную долю в наследстве, должно исполниться 55 (60) лет. Для оформления вашего права нужно обратиться к нотариусу по месту жительства покойного и подать заявление о принятии обязательной доли в наследство".
С кого просить алименты?
Есть и ещё одно важное право — на алименты, которые было внесено в Семейный кодекс (основание — ФЗ-35).
«Женщины в 55 лет и мужчины в 60 лет могут требовать от родственников алименты на своё содержание, — отмечает Владимир Кудрявцев. — Эти алименты платят следующие родственники: родители платят детям; дети платят родителям; супруг — супругу; бывший супруг — бывшему супругу; братья и сёстры платят братьям и сёстрам; бабушки и дедушки — внукам; внуки — бабушкам и дедушкам; пасынки и падчерицы платят отчимам и мачехам; воспитанники платят воспитателям».
Чтобы требовать и получать алименты, важны два условия. Первое: нужно в них нуждаться, то есть иметь небольшой доход, которого не хватает на минимальные потребности. Второе: плательщик алиментов должен иметь возможность содержать предпенсионера. Это значит, что после уплаты алиментов у него хватит денег на себя и свою семью.
Размер алиментов можно установить двумя способами:
1. Подписать соглашение между предпенсионером и родственником. Соглашение следует заверить у нотариуса.
2. Обратиться в суд для установления плательщика и размера алиментов.
Конечно, требовать алименты от родственников — это право, а не обязанность предпенсионера. Если предпенсионер не требует алименты, у детей, внуков и бывших супругов