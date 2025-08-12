Ученые: подземные воды двух арктических районов РФ не соответствуют нормам для питья

Сотрудники ИНГГ СО РАН проанализировали данные по более чем 200 скважинам глубиной от 7 до 150 м, пробуренным для целей водоснабжения. В частности, были изучены воды из скважин в пределах крупных нефтегазовых и нефтегазоконденсатных месторождений, поселков Тазовский, Красноселькуп и Сидоровск (ЯНАО), сел Горошиха и Фарково, а также города Игарка (Красноярский край).