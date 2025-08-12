За окном света много, а в домах его нет: Десятки жителей Кишинёва останутся без электричества — рассказываем кому не повезло

Некоторые жители столицы останутся сегодня без света.
Поставщик сообщает о перерывах в поставках электроэнергии на 12 августа.
Так, без света окажутся потребители, проживающие по следующим адресам:
Рышкановка.
ул. Б. Воевод, 1, 1A, 1B, 1E, 1F, 1G, 8/4 — с 09:20 до 13:00.
ул. Б. Воевод, 1, 1/1, ½, 1C, 1D, 999, Киев, 3, 5/3, 9, 9/1, 11 — с 13:30 до 16:00.
Буюканы.
ул. Д. и А. Теодорович, 19−21, 27−31, 35−37, 20−22, 22A, 32−34, 38−40, 190, И. Караджале, 2−6, 3A, 5, И. Пеливан, 9, 18, 19, 22/1, 9999, М. Лэтэрецу, 5, Н. Костин, 9−35, 39−47, 22−44, 48, 48/1 — с 09:00 до 19:00.
Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022−43−11−11.