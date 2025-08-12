В 2026 году Башкирия впервые станет местом проведения летней Спартакиады сильнейших

Решением Министерства спорта РФ в Уфе будет проведена Спартакиада по летним видам спорта. Об этом сообщил министр спорта Башкирии Руслан Хабибов 11 августа на оперативном совещании в правительстве региона.
Спартакиада пройдёт по 8 видам спорта, включая фехтование, плавание на открытой воде, триатлон, бейсбол и другие. Площадками для проведения программы соревнований станут Дворец борьбы, Центр фехтования и комплекс для гребного слалома.
Помимо этого, Уфа станет местом открытия или закрытия Спартакиады.
— Это очень высокая оценка Республики Башкортостан. Будем достойно готовиться к проведению этих главных спортивных стартов 2026 года, — так об этом событии высказался Руслан Хабибов.
В декабре 2028 году же в столице республики может быть реализована зимняя Спартакиада.
