В 2026 году Башкирия впервые станет местом проведения летней Спартакиады сильнейших

В Уфе пройдёт Спартакиады по 8 летним видам спорта.

Источник: Комсомольская правда

Решением Министерства спорта РФ в Уфе будет проведена Спартакиада по летним видам спорта. Об этом сообщил министр спорта Башкирии Руслан Хабибов 11 августа на оперативном совещании в правительстве региона.

Спартакиада пройдёт по 8 видам спорта, включая фехтование, плавание на открытой воде, триатлон, бейсбол и другие. Площадками для проведения программы соревнований станут Дворец борьбы, Центр фехтования и комплекс для гребного слалома.

Помимо этого, Уфа станет местом открытия или закрытия Спартакиады.

— Это очень высокая оценка Республики Башкортостан. Будем достойно готовиться к проведению этих главных спортивных стартов 2026 года, — так об этом событии высказался Руслан Хабибов.

В декабре 2028 году же в столице республики может быть реализована зимняя Спартакиада.

