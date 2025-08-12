Ричмонд
«Пельмень» Камоцкий с юмором справился с необычным испытанием в шоу «Большой куш. Бангкок»

В новом эпизоде популярного реалити-шоу "Большой куш.

В новом эпизоде популярного реалити-шоу «Большой куш. Бангкок» на ТНТ красноярский спортсмен Василий «Пельмень» Камоцкий столкнулся с неожиданным испытанием.

Чемпиону по пощечинам выпала индивидуальная миссия, которая поставила его в нестандартную ситуацию.

«Не хочу я идти, еще и голодный», — пошутил Василий, когда его имя вытянули из «жребийтрона». Его задачей стало за 10 минут вычерпать воду из аквариума с помощью миниатюрного сосуда, который участник сравнил с «барменской мензуркой или наперстком».

Несмотря на первоначальное недоумение, спортсмен быстро включился в процесс. «Я облился весь, начал 'забиваться': одна рука, потом другая», — описывал свои действия Камоцкий. Как признался сам участник, его мотивировало не столько желание получить бонус, сколько страх возможного наказания за провал задания.

В решающие секунды Василий заметил на дне аквариума подсказку «Бонус под цветком!» и успешно завершил испытание. «Я весь мокрый, у меня кроксы скрипят. 'Бум, бум, бум' — все это слышат, что Вася идет с испытания», — с характерным юмором рассказал он о возвращении к другим участникам.

Этот эпизод вновь продемонстрировал не только спортивную выдержку Камоцкого, но и его умение с юмором воспринимать даже самые неожиданные вызовы. «Побеждать всегда приятно», — подвел итог своему приключению красноярский спортсмен.