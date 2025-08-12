«Пельмень» Камоцкий с юмором справился с необычным испытанием в шоу «Большой куш. Бангкок»

В решающие секунды Василий заметил на дне аквариума подсказку «Бонус под цветком!» и успешно завершил испытание. «Я весь мокрый, у меня кроксы скрипят. 'Бум, бум, бум' — все это слышат, что Вася идет с испытания», — с характерным юмором рассказал он о возвращении к другим участникам.