Новый детский сад в микрорайоне Ореховая сопка Хабаровска откроют в этом году

Самый крупный детский сад в Хабаровске планируют к сдаче в этом году. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», на территории микрорайона Ореховая сопка велось строительство дошкольного учреждения, который после открытия позволит снизить нагрузку на другие детские сады в округе.
— До этого учреждения самым большим детским садом в городе было заведение на 230 мест, нынешнее еще крупнее — рассчитано на 320 мест, 18 групп, — рассказывает начальник управления образования Хабаровска Татьяна Матвеенкова. — Планируем, что к четвертому кварталу подрядчик завершит и сдаст объект в эксплуатацию.
Ранее в городской администрации уточняли, что общая площадь детского сада — 15 тысяч квадратных метров. В одном из быстрорастущих жилых микрорайонов это учреждение не единственное. Но и не последнее, которое будет построено: здесь планируют возвести еще одно такое же крупное заведение для дошколят. К работам намерены приступить в 2026 году.