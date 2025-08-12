Новый детский сад в микрорайоне Ореховая сопка Хабаровска откроют в этом году

Ранее в городской администрации уточняли, что общая площадь детского сада — 15 тысяч квадратных метров. В одном из быстрорастущих жилых микрорайонов это учреждение не единственное. Но и не последнее, которое будет построено: здесь планируют возвести еще одно такое же крупное заведение для дошколят. К работам намерены приступить в 2026 году.