Искусственный интеллект будет бороться с ямами на дорогах

Компания-разработчик планирует запустить в России пилотный проект на основе ИИ для выявления ям и других разрушений на автодорогах и оповещения соответствующих служб об этом.
Как уточняет ТАСС, обновление заработает в течение месяца. Специальная нейросеть выявит отсутствие крышек на люках, ухабы, сломанные барьеры и так далее. Как утверждается, это поможет снизить количество ДТП и повреждений автомобилей.
Основная рабочая база данного инструмента ИИ — это информация видеопотоков с камер в общественном наземном транспорте. Сервис будет отслеживать неработающие фонари, захламленные мусорные корзины на остановках, повреждения зданий вдоль дорог.
Отметим, что ранее Валентина Матвиенко отмечала: России нужен собственный ИИ, суверенный от влияния и установок западных нарративов. Искусственный интеллект — направление, которое во многом будет способствовать технологическому лидерству России.