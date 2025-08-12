Ричмонд
Искусственный интеллект будет бороться с ямами на дорогах

В России запустят проект мониторинга дорожных ям через ИИ, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Компания-разработчик планирует запустить в России пилотный проект на основе ИИ для выявления ям и других разрушений на автодорогах и оповещения соответствующих служб об этом.

Как уточняет ТАСС, обновление заработает в течение месяца. Специальная нейросеть выявит отсутствие крышек на люках, ухабы, сломанные барьеры и так далее. Как утверждается, это поможет снизить количество ДТП и повреждений автомобилей.

Основная рабочая база данного инструмента ИИ — это информация видеопотоков с камер в общественном наземном транспорте. Сервис будет отслеживать неработающие фонари, захламленные мусорные корзины на остановках, повреждения зданий вдоль дорог.

Отметим, что ранее Валентина Матвиенко отмечала: России нужен собственный ИИ, суверенный от влияния и установок западных нарративов. Искусственный интеллект — направление, которое во многом будет способствовать технологическому лидерству России.

