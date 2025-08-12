Как «полицейский с Рублёвки» Роман Попов героически борется с раком, который вернулся через 7 лет

В своём недавнем видеообращении Роман впервые за семь лет попросил о финансовой помощи. «Спустя столько лет я не смогу справиться один. Я вынужден буду объявить сбор средств для того, чтобы вылечиться во второй раз», — признался актёр. Эти слова стоили ему огромных усилий — мужчина, который привык полагаться только на себя и помогать другим, теперь сам нуждается в поддержке. Первое лечение в 2018 году обошлось в 55 тысяч евро, и тогда ему помогли друзья, коллеги и продюсеры. Сейчас ситуация сложнее — болезнь прогрессирует, требуется более интенсивная терапия, а возможности актёра ограничены потерей зрения и проблемами с подвижностью. Но даже в этой трудной ситуации Роман не теряет фирменного чувства юмора и веры в будущее, которые когда-то уже помогли ему победить смерть.