22 БПЛА сбили над Ростовской областью в ночь на вторник

Над Миллеровским районом отразили воздушную атаку.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на вторник, 12 августа, в небе над Ростовской областью отразили атаку БПЛА. Всего было перехвачено и уничтожено 22 дрона. Их сбили в период с 23:50 11 августа до 03:40 12 августа. Об этом сообщили в минобороны.

Всего же по стране за этот период дежурными средствами ПВО было уничтожено 25 беспилотников. Из них три сбили над соседним Ставропольским краем.

Раннее врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил об отраженной воздушной атаки над Миллеровским районом.

