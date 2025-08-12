В Уфе ограничат движение по Восточному выезду на два месяца

В Уфе частично ограничат движение транспорта по Восточному выезду. Об этом сообщили в Минтрансе Башкирии.
С 11 августа по 10 сентября движение по левой полосе в тоннеле в направлении из Уфы будет закрыто. С 11 сентября по 10 октября ограничат левую полосу в тоннеле в сторону города.
На этих участках проведут работы по восстановлению лакокрасочного покрытия некоторых элементов тоннеля. Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрута и с пониманием относиться к временным неудобствам.