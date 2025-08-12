Илон Маск решил судиться с Apple из-за ChatGPT

Американский предприниматель Илон Маск подал в суд на Apple, обвинив корпорацию в нарушении антимонопольного законодательства. По его словам, в App Store создаются условия, при которых ни одна компания в сфере искусственного интеллекта, кроме OpenAI, не может занять первое место. Об этом миллиардер написал в своих социальных сетях во вторник, 12 августа.