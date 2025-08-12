Ричмонд
Илон Маск решил судиться с Apple из-за ChatGPT

В данный момент ChatGPT лидирует в разделе «Лучшие бесплатные приложения» App Store для iPhone в США. Нейросеть Grok, разработанная компанией Маска, занимает пятое место, а чат-бот Gemini от Google находится лишь на 57-й позиции.

Кроме того, ChatGPT стал единственным ИИ-чат-ботом, попавшим в подборку «Must-Have Apps» в App Store, что, по мнению Маска, подтверждает необъективность отбора приложений.

Ранее в работе чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT произошел масштабный сбой. Резкий рост количества жалоб пользователей начался 10 июня примерно в 12:00 по московскому времени. Причем еще один резкий скачок произошел в 14:00 по московскому времени.

