Бывший вице-губернатор Аляски Леман рассказал о своих русских корнях

Бывший вице-губернатор Аляски Лоран Леман в интервью РЕН ТВ рассказал о своих корнях, связанных с русскими поселенцами, которые жили на территории региона до передачи Аляски Соединённым Штатам. По его словам, память о российском прошлом сохраняется среди местных жителей.

Источник: Life.ru

Леман отметил, что в его семейном архиве сохранилась информация о браке 1798 года между русским Ефимом Расторгуевым и женщиной из алутиикского народа по имени Аграфена. Бывший вице-губернатор считает себя их прямым потомком. Он подчеркнул, что гордится как русскими корнями, так и своим происхождением от коренных жителей Аляски.

По мнению Лемана, выбор Аляски в качестве места встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина связан со стратегическим положением региона.

А ранее Федеральное управление гражданской авиацией США сообщило, что закроет небо над Анкориджем 15 августа в связи со встречей Владимира Путина и Дональда Трампа. Воздушное пространство будет закрыто для полётов в радиусе 48,3 километра и на высоте до 5,5 тысячи метров. Ограничение будет действовать в течение одного дня.

