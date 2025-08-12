Бывший вице-губернатор Аляски Леман рассказал о своих русских корнях

Леман отметил, что в его семейном архиве сохранилась информация о браке 1798 года между русским Ефимом Расторгуевым и женщиной из алутиикского народа по имени Аграфена. Бывший вице-губернатор считает себя их прямым потомком. Он подчеркнул, что гордится как русскими корнями, так и своим происхождением от коренных жителей Аляски.
По мнению Лемана, выбор Аляски в качестве места встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина связан со стратегическим положением региона.
А ранее Федеральное управление гражданской авиацией США сообщило, что закроет небо над Анкориджем 15 августа в связи со встречей Владимира Путина и Дональда Трампа. Воздушное пространство будет закрыто для полётов в радиусе 48,3 километра и на высоте до 5,5 тысячи метров. Ограничение будет действовать в течение одного дня.