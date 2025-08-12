Ричмонд
Мошенники обманывают россиян под видом сотрудников службы доставки

В 2025 году аферисты активно применяют многоэтапную схему обмана со звонками в мессенджерах якобы от службы доставки и сотрудников Роскомнадзора.

Источник: Аргументы и факты

Мошенники в 2025 году активно используют для обмана россиян многоэтапную схему со звонками в мессенджерах якобы от службы доставки и сотрудников Роскомнадзора, передает РИА Новости.

Так, во время первого звонка жертве злоумышленники представляются сотрудниками службы доставки и сообщить код из SMS, якобы необходимый для сверки данных с курьером. Получив код, аферисты прерывают разговор и включают абоненту сообщение якобы от Роскомнадзора, предостерегающее от дальнейшего общения с фальшивой службой доставки.

Спустя время жертве звонит якобы сотрудник Роскомнадзора, сообщающий о том, что ее персональные данные были скомпрометированы.

Аферисты также могут соединить якобы с представителями Центробанка, Росфинмониторинга или правоохранительных органов, убеждая под разными предлогами оформить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

Ранее в МВД предупредили, что мошенники используют для сбора персональных данных или рассылки спама поддельные QR-коды с «выгодными акциями».

Сообщалось также о создании в России ПО, способного выявить поддельные голоса мошенников при звонках.