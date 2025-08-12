Создана система для выявления кибератак на sim-карты

Sim-карты позволяют идентифицировать пользователя в сети, а также предоставить ему доступ к услугам связи, интернету, совершению звонков и отправке сообщений. Именно в силу этих факторов, пояснили в пресс-службе, они оказываются мишенью для потенциальных кибератак.