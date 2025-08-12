В России объяснили, как полетит борт Путина на Аляску: Это наиболее логичный путь

Для пролета по территории США и посадки борта президента России Владимира Путина на Аляске для встречи с американским лидером Дональдом Трампом по дипканалам будет получено отдельное разрешение. Об этом ТАСС сообщил заведующий кафедрой международного частного права МГЮА Владимир Канашевский.
По его словам, государства имеют право запрещать полеты над своей территорией. Поэтому для пролета самолета президента РФ будет получено отдельное разрешение по дипломатическим каналам.
Канашевский подчеркнул, чтобы минимизировать риски полета на территорией третьих стран с высокой степенью вероятности борт номер один полетит из чукотки через Берингов пролив.
«Во всяком случае, этот вариант выглядит наиболее логичным», — сказал юрист.
Отметим, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) введет временные ограничения на полеты в районе Анкориджа 15 августа. Это связано с запланированной встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.
К предстоящей встрече президентов России и США может присоединиться третий участник. Министр обороны США Пит Хегсет не исключил своего присутствия.