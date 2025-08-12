В России объяснили, как полетит борт Путина на Аляску: Это наиболее логичный путь

Для пролета по территории США и посадки борта президента России Владимира Путина на Аляске для встречи с американским лидером Дональдом Трампом по дипканалам будет получено отдельное разрешение. Об этом ТАСС сообщил заведующий кафедрой международного частного права МГЮА Владимир Канашевский.