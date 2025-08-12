Мошенники обманывают россиян, представляясь Роскомнадзором

Мошенники перешли на новый уровень многоэтапной схемы обмана.
Мошенники в России начали использовать новую многоэтапную схему обмана с подменой номеров, притворяясь сотрудниками службы доставки и Роскомнадзора. Об этом сообщают в ведомстве.
«На первом этапе мошенники звонят жертве в мессенджере, представляются сотрудниками службы доставки и просят жертву сообщить код из смс якобы для сверки данных с курьером. Получив код, они прерывают разговор и имитируют сообщение от Роскомнадзора», — передают слова ведомства РИА Новости.
Кроме того, отмечается, что для правдоподобности жертву переводят на «сотрудников» Центрального банка России, Росфинмониторинга или правоохранительных органов. Под разными предлогами граждан вынуждают оформить кредит и перевести деньги на так называемый «безопасный счет».