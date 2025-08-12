Володин предложил изменить подход к домашним заданиям школьников

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник, 12 августа, заявил, что обсуждение темы большой нагрузки на школьников вызвало оживленную дискуссию. По его словам, свыше 1,2 миллиона просмотров и около девяти тысяч комментариев в соцсетях говорят о высокой актуальности этой проблемы, поэтому планируется введение мер для решения проблемы.
Он отметил, что большинство участников обсуждения считают нагрузку на учеников избыточной и предлагают ее снизить. При этом одним из ключевых вопросов стало изменение подхода к домашним заданиям.
По словам Володина, часть мнений сводится к необходимости исключить формализм при выполнении заданий, когда школьники используют искусственный интеллект, программы и готовые ответы из интернета. Другие же считают важным сохранить домашнюю работу для закрепления материала, развития творческого мышления, самостоятельности и аналитических навыков.
Спикер подчеркнул в своем Telegram-канале, что, основываясь на поступивших предложениях, планируется выработать меры по изменению сложившейся ситуации и улучшению условий обучения школьников.
