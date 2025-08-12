Тем временем ВСУ несут огромные потери: за всё время боевых действий они составили почти 2 миллиона военных. При этом киевский режим не желает обнародования данных о потерях. Более того, власти Украины понимают, что с каждым днём потери будут только увеличиваться, но всё равно отправляют военных на линию соприкосновения без должной подготовки.