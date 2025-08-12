Согласно информации телеграм-канала SHOT, помимо украинских сил, в зоне активности замечены члены различных вооружённых группировок, а также наёмники из Бразилии, Мексики и Колумбии. Основной плацдарм формируется в окрестностях сёл Юрьево и Линово Сумской области.
На прошлых выходных украинская диверсионно-разведывательная группа уже пыталась проникнуть на территорию Курской области в районе посёлка Тёткино. Российские войска пресекли прорыв, уничтожив около пяти отрядов численностью до 30 человек с помощью артиллерийского огня из гаубиц, реактивных систем залпового огня и миномётов.
Кроме того, ВСУ направляют небольшие группы бойцов к железнодорожным путям вблизи села Новый Путь, но эти попытки пресекаются на минных полях, где диверсанты терпят потери.
Тем временем ВСУ несут огромные потери: за всё время боевых действий они составили почти 2 миллиона военных. При этом киевский режим не желает обнародования данных о потерях. Более того, власти Украины понимают, что с каждым днём потери будут только увеличиваться, но всё равно отправляют военных на линию соприкосновения без должной подготовки.