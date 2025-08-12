Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарскую область завезли крупную партию сахара из Беларуси

В торговых сетях Самарской области появился новый участник сахарного рынка — белорусский продукт под названием «Цукар белы», что в переводе с белорусского означает «белый сахар».

В торговых сетях Самарской области появился новый участник сахарного рынка — белорусский продукт под названием «Цукар белы», что в переводе с белорусского означает «белый сахар».

Упаковка с лаконичным дизайном и надписью на кириллице быстро привлекла внимание покупателей, особенно на фоне привычных российских марок.

Сахар произведён на Жабинковском сахарном заводе — одном из крупнейших предприятий Беларуси, работающем с 1963 года.

Завод входит в состав государственного концерна «Белгоспищепром», который объединяет более 20 отраслей пищевой промышленности страны.

На этикетке особо подчёркивается: продукт изготовлен исключительно из сахарной свеклы, выращенной в 15 районах Беларуси.

Помимо сахара, завод перерабатывает сырьё в мелассу и жом — побочные продукты, используемые в животноводстве и химической промышленности.

Одно из заметных отличий — упаковка. Вместо привычного полиэтилена, легко рвущегося и скользящего, здесь используется плотная крафтовая бумага.

Многие покупатели уже отмечают: такая тара практичнее, не трескается в сумке, а ещё — экологичнее. Об этом сообщила ГТРК «Самара».

Цена при этом полностью конкурентоспособна: 57 рублей 99 копеек за килограмм — столько же, сколько стоят популярные отечественные аналоги.

Объёмы поставок впечатляют: в магазины завозят целые паллеты сахара, о чём свидетельствуют кадры разгрузки — тележки ломятся под тяжестью пачек.

Ранее белорусские продукты в Самаре можно было найти в основном на тематических ярмарках, где они часто шли по повышенной цене.

Появление массового, доступного товара от крупного производителя — сигнал о расширении и углублении торговых связей между странами.

————.

Новости Самары и региона в оперативном режиме! Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене.