В Самарскую область завезли крупную партию сахара из Беларуси

В торговых сетях Самарской области появился новый участник сахарного рынка — белорусский продукт под названием «Цукар белы», что в переводе с белорусского означает «белый сахар».
Упаковка с лаконичным дизайном и надписью на кириллице быстро привлекла внимание покупателей, особенно на фоне привычных российских марок.
Сахар произведён на Жабинковском сахарном заводе — одном из крупнейших предприятий Беларуси, работающем с 1963 года.
Завод входит в состав государственного концерна «Белгоспищепром», который объединяет более 20 отраслей пищевой промышленности страны.
На этикетке особо подчёркивается: продукт изготовлен исключительно из сахарной свеклы, выращенной в 15 районах Беларуси.
Помимо сахара, завод перерабатывает сырьё в мелассу и жом — побочные продукты, используемые в животноводстве и химической промышленности.
Одно из заметных отличий — упаковка. Вместо привычного полиэтилена, легко рвущегося и скользящего, здесь используется плотная крафтовая бумага.
Многие покупатели уже отмечают: такая тара практичнее, не трескается в сумке, а ещё — экологичнее. Об этом сообщила ГТРК «Самара».
Цена при этом полностью конкурентоспособна: 57 рублей 99 копеек за килограмм — столько же, сколько стоят популярные отечественные аналоги.
Объёмы поставок впечатляют: в магазины завозят целые паллеты сахара, о чём свидетельствуют кадры разгрузки — тележки ломятся под тяжестью пачек.
Ранее белорусские продукты в Самаре можно было найти в основном на тематических ярмарках, где они часто шли по повышенной цене.
Появление массового, доступного товара от крупного производителя — сигнал о расширении и углублении торговых связей между странами.
————.
Новости Самары и региона в оперативном режиме! Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене.