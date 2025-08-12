Стала известна стоимость восстановления красноярского фонтана «Реки Сибири»

Напомним, фонтан «Реки Сибири» был открыт в Красноярске в 2005 году. Сначала его включили без скульптур. Их установили через год, повторив церемонию открытия. В 2022 году «Реки Сибири» признали аварийным и перестали эксплуатировать. В 2023 году скульптуры демонтировали и отправили на временное хранение. Под площадью построили подземную парковку. На данный момент общественное пространство восстанавливают после окончания работ.