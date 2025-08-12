Стала известна стоимость восстановления красноярского фонтана «Реки Сибири»

Начальная стоимость аукциона — 174,24 млн рублей. Завершить работы планируется к концу августа 2026 года.
Судя по проектной документации, фонтан восстановят в виде, близком к тому, что в 2005 году спроектировал Арэг Демирханов. Чаши фонтана будут спускаться ступенями с верхнего на нижний ярус Театральной площади. В центре композиции будет находиться сидящая фигура Енисея, а вокруг расставят изображения малых рек, представленных в виде женщин.
Фонтан будет отделан серым полированным гранитом. Воду будут перекачивать 18 насосов, подавая их в 43 фонтанные насадки. За подсветку будут отвечать 135 подводных светодиодных фонарей. На верхней ступени установят прозрачный шар.
Напомним, фонтан «Реки Сибири» был открыт в Красноярске в 2005 году. Сначала его включили без скульптур. Их установили через год, повторив церемонию открытия. В 2022 году «Реки Сибири» признали аварийным и перестали эксплуатировать. В 2023 году скульптуры демонтировали и отправили на временное хранение. Под площадью построили подземную парковку. На данный момент общественное пространство восстанавливают после окончания работ.