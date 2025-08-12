Семья в Челябинской области задолжала за услуги ЖКХ 750 тыс. рублей

«Должники никак не объясняли свое нежелание платить по счетам, не стремились урегулировать вопрос с поставщиками услуг, не реагировали на многократные требования судебных приставов. Тогда пришлось прибегнуть к самой решительной мере — к аресту земельного участка и дома на нем. После этого должники активизировались, но не в направлении оплаты задолженности, а в направлении обжалования действий судебного пристава», — рассказали в ГУФССП по региону.