Семья в Челябинской области задолжала за услуги ЖКХ 750 тыс. рублей

Все произошло в Увельском районе. Там в отношении мужа, жены и брата последней велись 54 исполнительных производства, в том числе и по солидарному взысканию.
Семья категорически не желала оплачивать коммунальные счета ни в унаследованной от родителей квартире, ни в принадлежащем женщине доме. Никто из членов семьи не имел официального трудоустройства, доходов не было. Счета должников были арестованы, всем им запрещено было покидать пределы России, запрет регистрационных действий был вынесен в отношении недвижимого имущества — дома, зарегистрированного за супругой, и квартиры, которая досталась в наследство женщине и ее брату.
«Должники никак не объясняли свое нежелание платить по счетам, не стремились урегулировать вопрос с поставщиками услуг, не реагировали на многократные требования судебных приставов. Тогда пришлось прибегнуть к самой решительной мере — к аресту земельного участка и дома на нем. После этого должники активизировались, но не в направлении оплаты задолженности, а в направлении обжалования действий судебного пристава», — рассказали в ГУФССП по региону.
Все суды подтвердили законность действий судебного пристава-исполнителя. После получения уведомления о готовности документов на передачу дома и земли на независимую оценку должники немедленно погасили все долги.
Кроме того, за нарушение срока добровольного исполнения им пришлось выплатить исполнительский сбор — 50 тыс. рублей.
«В настоящее время денежные средства поступили на счета взыскателей, исполнительные производства окончены, обременения с должников и их имущества сняты», — уточнили в пресс-службе приставов.