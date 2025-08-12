«Ребята горели желанием, старались»: Миронов — о победе «Лады» над «Адмиралом»

Главный тренер тольяттинцев поделился впечатлениями от первой игры Кубка Минска.
Напомним, 11 августа «Лада» разгромила «Адмирал» со счетом 5:1. За тольяттинцев забили Илья Рейнгардт, Данила Дяденькин (оформил дубль), Иван Савчик и Олег Сенькин. У владивостокцев отличился Семен Кошелев.
«Всегда приятно выигрывать. Игра понравилась. Ребята горели желанием, старались. Конечно, много ошибок, технического брака, но это понятно: первый матч, начало сезона, ожидаемо. Понравился азарт, парни играли до последней секунды», — подчеркнул наставник тольяттинцев Борис Миронов.
Подчеркнул: сейчас команде важно найти правильные связки, добиться понимания между хоккеистами на льду:
«Предстоит еще много работы, так что на этом не останавливаемся».
На днях новичок волжан из Канады Уильям Дюфур рассказал о планах на предстоящий сезон.
