Осудила СВО, поссорилась со знаменитым отцом и дает стендапы в Европе: что известно о Марии Машковой

В возрасте семи лет Мария впервые вышла на сцену Театра имени Владимира Маяковского, сыграв в спектакле «Виктория». С самого детства Машкова была тесно связана с театром и кино, часто бывая за кулисами и участвуя в съемках еще до окончания школы. Тем не менее, по настоянию родителей она поступила в Российский экономический университет имени Плеханова, планируя получить образование в сфере бизнеса и финансов. Однако впоследствии Мария осознала, что выбрала не свой путь, и оставила экономический вуз, чтобы посвятить себя актерскому мастерству. Она поступила в Театральное училище имени Щукина, где ее педагогом стал Владимир Поглазов. Окончив театральный институт в 2006 году, Машкова была приглашена в труппу известного театра «Ленком».