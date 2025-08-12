Экс-мэр Тулуна получил 5 лет колонии за халатность и финансовые махинации

Суд приговорил бывшего градоначальника города Тулун в Иркутской области к 5 годам колонии. Его признали виновным в халатности, превышении полномочий, злоупотреблении и финансовых махинациях, совершенными за период с 2014 по 2023 годы. Об этом пишет Babr Mash.
Установлено, что экс-чиновник не переселил 29 семей из аварийного общежития. Также по его вине люди пострадавшие от наводнения, не получили жилье из Госфонда.
Кроме того бывший мэр незаконно переписал на сына часть муниципальных земель. Общий ущерб, нанесенный государству, составил 1,6 миллионов рублей.
Источник отмечает, что заседания проходили в ДК, так как в зале суда все потерпевшие не смогли бы поместиться. Экс-глава города свою вину признал. Он также возместил, причиненный городу ущерб. Юрия Кариха взяли под стражу сразу после оглашения приговора. Свой срок мужчина будет отбывать в колонии общего режима.
