Экс-мэр Тулуна получил 5 лет колонии за халатность и финансовые махинации

Источник отмечает, что заседания проходили в ДК, так как в зале суда все потерпевшие не смогли бы поместиться. Экс-глава города свою вину признал. Он также возместил, причиненный городу ущерб. Юрия Кариха взяли под стражу сразу после оглашения приговора. Свой срок мужчина будет отбывать в колонии общего режима.