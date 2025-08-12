Кабельная линия восстановлена после взыскания исполнительского сбора

Исполнительное производство в отношении специализированного застройщика было возбуждено в отделе судебных приставов по Дзержинскому району г. Перми ГУФССП России по Пермскому краю. Сотрудник ведомства разъяснил представителям организации-должника, что затягивание темпов восстановительных работ приведет к применению мер принудительного исполнения в отношении имущества организации. Но в установленный законом срок электропитание в помещении взыскателя проведено не было. Тогда судебный пристав взыскал с ООО исполнительский сбор в размере 50 тыс рублей и предупредил должностных лиц о правовой ответственности за неисполнение решения суда. После применения штрафных санкций кабель был восстановлен, что было зафиксировано работником органа принудительного исполнения.