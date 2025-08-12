Кабельная линия восстановлена после взыскания исполнительского сбора

Индивидуальный предприниматель, являющийся собственником встроенного нежилого помещения на Комсомольском проспекте г. Перми, обратился в суд с иском к строительной компании. В заявлении гражданин указал, что в ходе проведения земляных работ были повреждены кабельные линии. Из-за этого часть здания, принадлежащая ему, была обесточена и временно подключена к энергосетям многоквартирного дома. Это напрямую влияло на работоспособность предприятия общественного питания, расположенного в помещении. Бизнесмен потребовал от общества с ограниченной ответственностью восстановить поврежденный кабель.
Суд пришел к выводу, что застройщик обязан восстановить кабельную линию, так как авария произошла по его вине. Кроме того, слуги Фемиды отклонили доводы ответчика о том, что кабель был самовольно размещен на чужом земельном участке без согласования с его собственником. Согласно предоставленным документам, у истца были все необходимые согласования и разрешения на прокладку кабеля. Требования искового заявления в части восстановления линии подачи электроэнергии были удовлетворены.
Исполнительное производство в отношении специализированного застройщика было возбуждено в отделе судебных приставов по Дзержинскому району г. Перми ГУФССП России по Пермскому краю. Сотрудник ведомства разъяснил представителям организации-должника, что затягивание темпов восстановительных работ приведет к применению мер принудительного исполнения в отношении имущества организации. Но в установленный законом срок электропитание в помещении взыскателя проведено не было. Тогда судебный пристав взыскал с ООО исполнительский сбор в размере 50 тыс рублей и предупредил должностных лиц о правовой ответственности за неисполнение решения суда. После применения штрафных санкций кабель был восстановлен, что было зафиксировано работником органа принудительного исполнения.