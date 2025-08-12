Ричмонд
Кабельная линия восстановлена после взыскания исполнительского сбора

Индивидуальный предприниматель, являющийся собственником встроенного нежилого помещения на Комсомольском проспекте г.

Индивидуальный предприниматель, являющийся собственником встроенного нежилого помещения на Комсомольском проспекте г. Перми, обратился в суд с иском к строительной компании. В заявлении гражданин указал, что в ходе проведения земляных работ были повреждены кабельные линии. Из-за этого часть здания, принадлежащая ему, была обесточена и временно подключена к энергосетям многоквартирного дома. Это напрямую влияло на работоспособность предприятия общественного питания, расположенного в помещении. Бизнесмен потребовал от общества с ограниченной ответственностью восстановить поврежденный кабель.

Суд пришел к выводу, что застройщик обязан восстановить кабельную линию, так как авария произошла по его вине. Кроме того, слуги Фемиды отклонили доводы ответчика о том, что кабель был самовольно размещен на чужом земельном участке без согласования с его собственником. Согласно предоставленным документам, у истца были все необходимые согласования и разрешения на прокладку кабеля. Требования искового заявления в части восстановления линии подачи электроэнергии были удовлетворены.

Исполнительное производство в отношении специализированного застройщика было возбуждено в отделе судебных приставов по Дзержинскому району г. Перми ГУФССП России по Пермскому краю. Сотрудник ведомства разъяснил представителям организации-должника, что затягивание темпов восстановительных работ приведет к применению мер принудительного исполнения в отношении имущества организации. Но в установленный законом срок электропитание в помещении взыскателя проведено не было. Тогда судебный пристав взыскал с ООО исполнительский сбор в размере 50 тыс рублей и предупредил должностных лиц о правовой ответственности за неисполнение решения суда. После применения штрафных санкций кабель был восстановлен, что было зафиксировано работником органа принудительного исполнения.