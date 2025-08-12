Ричмонд
Володин пообещал разобраться с домашними заданиями школьников

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин пообещал рассмотреть проблему домашних заданий для школьников и предложить варианты ее решения. Об этом он сообщил у себя в соцсетях.

«Тема вызвала оживленную дискуссию. Основываясь на высказанных мнениях, планируем выработать предложения по изменению ситуации», — написал Володин у себя в telegram-канале.

Председатель также отметил, что обсуждение вызвало большой интерес. Количество просмотров превысило 1,2 миллиона, а число комментариев достигло примерно 9 тысяч, что свидетельствует о высокой степени актуальности вопроса. Проведенный анализ показал, что большинство участников дискуссии полагают, что учебная нагрузка на школьников чрезмерна и требует сокращения.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше