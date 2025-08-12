В Иркутской области справились со всеми лесными пожарами

Сегодня, 12 августа, новых пожаров в лесах Приангарья не обнаружено. Чтобы вовремя заметить возможные очаги, 182 человека в составе 78 групп продолжают осматривать лесные массивы. В воздухе работают два Ан-2 и три легких самолета, которые следят за обстановкой с высоты. Специалисты просят жителей быть осторожными с огнем в лесу и сразу сообщать о замеченном задымлении.