В Иркутской области справились со всеми лесными пожарами

В Иркутской области 11 августа специалисты полностью потушили последние семь лесных пожаров. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, огонь бушевал на площади более 600 гектаров в Усть-Кутском, Катангском, Бодайбинском и Усть-Илимском районах.
— На борьбу с огнем вышли 68 пожарных, которые использовали 12 машин и два вертолета Ми-8. За ситуацией следили с воздуха: один самолет Ан-2 и три легкомоторных самолета провели в воздухе больше 30 часов, — рассказывают в пресс-службе правительства.
Сегодня, 12 августа, новых пожаров в лесах Приангарья не обнаружено. Чтобы вовремя заметить возможные очаги, 182 человека в составе 78 групп продолжают осматривать лесные массивы. В воздухе работают два Ан-2 и три легких самолета, которые следят за обстановкой с высоты. Специалисты просят жителей быть осторожными с огнем в лесу и сразу сообщать о замеченном задымлении.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске 12 августа торжественно встретят Огонь Победы из Москвы.