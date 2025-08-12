Telegraph: MI5 считала, что основатель Rolex мог быть нацистским шпионом

Рассекреченные материалы британской разведки свидетельствуют, что во время Второй мировой войны MI5 подозревала основателя компании Rolex, уроженца Германии Ганса Вильсдорфа, в симпатиях к нацистскому режиму и возможной шпионской деятельности. Об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на документы, хранящиеся в Национальном архиве Великобритании.
В материалах, составленных в 1941—1943 годах и маркированных штампом «Box 500» — так в годы войны называлась штаб-квартира MI5, — Вильсдорф описывается как «крайне нежелательная персона» в Британии. Разведка опасалась, что, несмотря на статус натурализованного британского гражданина, он может использовать свое положение для распространения нацистской пропаганды.
Ганс Вильсдорф родился в Баварии в 1881 году. В 1903 году он переехал в Лондон, где начал производство часов в Хаттон-Гарден, а позднее основал компанию Rolex. В 1919 году он перенес штаб-квартиру в Женеву. В Британии он был женат на Флоренс Кротти.
К началу 1940-х годов британские власти проявляли все большее недоверие к предпринимателю. В 1941 году британский консул в Женеве сообщал, что Вильсдорф «известен своими сильными нацистскими симпатиями», ссылаясь на утверждения о работе его брата Карла в министерстве пропаганды Йозефа Геббельса.
По данным архивов, швейцарская федеральная полиция также следила за ним из-за подозрений в причастности к распространению нацистской идеологии.
В докладе MI5 за 1943 год указывалось, что разведка следила за работой компании Rolex в Бекслихите и подозревала Вильсдорфа в «шпионаже в пользу врага». Однако в том же году разведка приняла решение не включать его в черный список, несмотря на характеристику как «крайне нежелательного» лица. Британский консул в Женеве тогда заявил, что «не сомневается» в политических взглядах бизнесмена и выразил недоверие к его заявленной помощи военнопленным.
Историки отмечают, что подозрения могли быть связаны и с тем, что Rolex поставляла часы для итальянских военных пловцов, входивших в элитное подразделение, сотрудничавшее с Германией.
Специалист по часовому делу Том Болт заявил, что найденные документы демонстрируют уровень обеспокоенности британских властей фигурой основателя Rolex. По его словам, включение Вильсдорфа в черный список могло бы серьезно повредить компании.
В Rolex сообщили, что знают о существовании архивных материалов и относятся к обвинениям со всей серьезностью. Сейчас, как отметили в компании, проводится независимое исследование под руководством швейцарского историка доктора Марка Перрену, специалиста по роли Швейцарии во Второй мировой войне. Для этой работы он собрал международный комитет историков.
Ранее сообщалось, что сотрудники британской службы безопасности MI5 на протяжении 20 лет проводили операцию по выявлению «крота».