Telegraph: MI5 считала, что основатель Rolex мог быть нацистским шпионом

В докладе MI5 за 1943 год указывалось, что разведка следила за работой компании Rolex в Бекслихите и подозревала Вильсдорфа в «шпионаже в пользу врага». Однако в том же году разведка приняла решение не включать его в черный список, несмотря на характеристику как «крайне нежелательного» лица. Британский консул в Женеве тогда заявил, что «не сомневается» в политических взглядах бизнесмена и выразил недоверие к его заявленной помощи военнопленным.